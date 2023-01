Ο πιο πιστός σκύλος: Συνόδευσε την ιδιοκτήτρια του στην τελευταία της κατοικία

Μια ιστορία που πραγματικά σε κάνει να βουρκώνεις με το άκουσμα της. Ο σκύλος συντρόφευε την ιδιοκτήτρια του, μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Είναι πολλές οι φορές που ακούμε και διαβάζουμε ιστορίες με πιστά ζώα και πόσο μάλλον ιστορίες που έχουν πρωταγωνιστές τα σκυλιά. Η ιστορία του «Χάτσικο» ήταν τέτοια που κατάφερε να αποτελέσει ορόσημο για την πιστότητα που έχουν αυτά τα ζώα.

Μερικές φορές αναρωτιέται κανείς την ενσυναίσθηση που έχουν αυτά τα ζώα. Το πως δένονται με τους ιδιοκτήτες τους και την στενή σχέση που μεταξύ τους. Μια ακόμη τρυφερή ιστορία διαδραματίστηκε στην Ιρλανδία.

Λόγος για τον πιστό σκύλο που απεικονίζεται παρακάτω. Το πιστό gold retriever, εν ονόματι Bessie, έκανε μια μεγάλη διαδρομή, συντροφεύοντας την ιδιοκτήτρια της στο τελευταίο της σπίτι.

We said our final goodbye to our remarkable Mum, Margo, today @ 94. She loved her dog. Mother of 12. Champion swimmer, holder of many titles/records, top golfer, 1st female president of a golf club in Ireland. Active until recently having swam Xmas day 3 yrs ago. Legend. pic.twitter.com/NopoT5yA59