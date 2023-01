Μια βόλτα στο μετρό του Λονδίνου χωρίς παντελόνια (vid)

Μετά από δύο χρόνια απουσίας του θεσμού, λόγω της πανδημίας, οι Λονδρέζοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης, χωρίς τα παντελόνια τους, και επιβιβάστηκαν σε διάφορες στάσεις του μετρό.

H «Μέρα Χωρίς Παντελόνι στο Μετρό» γιορτάστηκε με κάθε τιμή για μια ακόμα φορά στο Λονδίνο. Μετά από δύο χρόνια απουσίας του θεσμού εξαιτίας της πανδημίας, οι τολμηροί κάτοικοι του Λονδίνου αψήφησαν το κρύο και επιβιβάστηκαν στο μετρό, χωρίς παντελόνια.

Το No Pants Subway Ride ξεκίνησε το 2001 σαν ιδέα στην Νέα Υόρκη από τους Improve Everywhere, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ένα κωμικό σχήμα και έχουν ως σλόγκαν το «We Cause Scenes». Κοινώς, γουστάρουν να κάνουν σκηνές και να προκαλούν. Το No Pants Subway Ride είναι ένα ετήσιο γεγονός όπου οι άνθρωποι μπαίνουν στο μετρό χωρίς παντελόνι. Το 2006 μόλις 150 άτομα πήραν μέρος στη Νέα Υόρκη και συνελήφθησαν πολύ γρήγορα. Σήμερα, έχει αποκτήσει τόση δημοτικότητα και τόσους υποστηρικτές, που εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον, στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.