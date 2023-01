Σοκαριστικό τροχαίο στην Κίνα: Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε πομπή κηδείας (vid)

Λόγο για έντονη ομίχλη στο χώρο του δυστυχήματος έκανε η αστυνομία

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής(08/01), σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Ναντσάνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί, στην Ανατολική Κίνα, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε μια πομπή κηδείας, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1.00 το πρωί της Κυριακής (19:00 χθες, Σάββατο, ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Ναντσάνγκ, στην επαρχία Τσιανγκτσί, ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV

A major traffic accident in Nanchang County, Jiangxi caused 17 deaths and 22 injuries. A semi-trailer rushed into the funeral procession. #China pic.twitter.com/9XReyjiMWi



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται, σύμφωνα με την τοπική αρχή.

#Jiangxi #China🇨🇳- At least 17 people killed and another 22 others injured in major traffic crash on the S517 road in #Youlan Town of #Nanchang County; Traffic Management Brigade of the county Public Security Bureau have reported pic.twitter.com/13XsbGdFnf