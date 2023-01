Συνεχίζονται οι εκπτώσεις για παιχνίδια PS4 και PS5

Η Sony προσφέρει μειωμένες τιμές σε διάφορους τίτλους.

Η Sony ανανέωσε τις προσφορές που έχει στο PlayStation Store της για τον μήνα Ιανουάριο και πρόσθεσε πολλά ακόμη παιχνίδια.

Μέσα στις προσθήκες είναι και αρκετές πολύ πρόσφατες και σημαντικές κυκλοφορίες, όπως τα Need for Speed Unbound, Marvel’s Midnight Suns και Call of Duty: Modern Warfare 2.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές μέσα από την κονσόλα σας και το μενού του PlayStation Store, αλλά και από το επίσημο ελληνικό site του PlayStation Store μέσω του browser σας, εδώ.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουμε ακόμη τα Elden Ring (-30%), FIFA 23 (-50%), GTA V: Premium Edition (-58%), Horizon Forbidden West (-43%), Ratchet & Clank: Rift Apart (-50%), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (-50%), Gotham Knights (-50%) και NBA 2K23 (-60%).

Καλές αγορές!