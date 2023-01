«Fear of the…stamp»: Η Royal Mail τιμά τους Iron Maiden με νέα συλλογή γραμματοσήμων

Μετά τους Queen, τους Beatles, τους Rolling Stones και τους Pink Floyd σειρά για να μπουν στο hall of fame των γραμματοσήμων ήρθε για το μυθικό συγκρότημα.

Η νέα συλλογή, η οποία είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία από την Πέμπτη (05/01), περιλαμβάνει 12 γραμματόσημα. Οκτώ γραμματόσημα παρουσιάζουν φωτογραφίες από τις περιοδείες τους σε όλο τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, και απεικονίζουν όλα τα σημερινά μέλη του συγκροτήματος.

Η δημοφιλής μασκότ του συγκροτήματος, ο Eddie, απεικονίζεται επίσης σε τέσσερα από τα γραμματόσημα. Είναι μόλις το πέμπτο συγκρότημα που τιμάται με έκδοση γραμματοσήμων, μετά τους Beatles, τους Pink Floyd, τους Queen και τους Rolling Stones.

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στη συλλογή κυμαίνονται από το 1980 έως το 2018 και περιλαμβάνουν μια φωτογραφία από τη συναυλία τους στο Hammersmith το 1983 και μια συναυλία του 2008 στο στάδιο Twickenham.

Υπάρχουν επίσης ομαδικές λήψεις, όπως αυτή των Dave Murray, Bruce Dickinson και Janick Gers στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τον Ιανουάριο του 2001.

Ένα γραμματόσημο του Eddie δείχνει μια εικόνα από το εξώφυλλο του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος, ενώ ένα άλλο τον απεικονίζει ως πολεμιστή Σαμουράι που αποτελεί το εξώφυλλο του τελευταίου άλμπουμ.

We're very proud and excited to announce that Royal Mail are to honour Iron Maiden with a set of special stamps!



To pre-order and find out more, head to https://t.co/FKdfOA1BNx@RoyalMail @RoyalMailStamps#RoyalMail #IronMaiden #Stamps #Eddie #StampCollecting pic.twitter.com/qrGoKHFqxR