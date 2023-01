Το Forbes προτείνει στους αναγνώστες του να παραιτηθούν και να μετακομίσουν στην Ελλάδα: «Είναι όμορφα, φθηνά και έχει ποιοτικό φαγητό»

«Μπορείτε να παραιτηθείτε από τις δουλειές σας και να μετακομίσετε εκεί», η λίστα του Forbes για τα οικονομικότερα και καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζει κάποιος, περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

«Φέτος είναι η χρονιά για να κυνηγήσετε το όνειρο. Παραιτηθείτε από την δουλειά σας και μετακομήστε στα πιο φθηνά μέρη στον πλανήτη». Με αυτή τη φράση ξεκινά το δημοσίευμα του Forbes με θέμα που αφορά τα καλύτερα μέρη που μπορεί να ζήσει κάποιος το 2023.

Μία από τις χώρες αυτές είναι η Ελλάδα, που εμφανίζεται στην 7η θέση αυτής της λίστας και είναι η πρώτη χρονιά που περιλαμβάνεται σε αυτή. Η συντάκτρια του δημοσιεύματος, η οποία αποτελεί μια αρκετά έμπειρη δημοσιογράφο σημειώνει ότι «τα τελευταία έξι χρόνια, εξετάζω τις φθηνότερες χώρες για να ζήσει κανείς σε όλο τον κόσμο». Εργαλείο της οι αναλύσεις του International Living, ενός οργανισμού που συλλέγει στοιχεία και παρουσιάζει τον Ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης με τα κορυφαία μέρη για συνταξιοδότηση. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Πορτογαλία.

Αλλά, η λίστα του Forbes δεν είναι μόνο για συνταξιούχους. Απευθύνεται σε όποιον αναζητά μια καλύτερη ζωή, μια πιο προσιτή ζωή ή απλώς έναν τρόπο να ξεφύγει από όλα τα προβλήματα που φέρνει ο φρενήρης ρυθμός της ζωής, με τη βία και τον διχασμό στην πολιτική στις ΗΠΑ.

