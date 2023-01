Προκλητικός Ιάπωνας πυγμάχος ζυγίστηκε γυμνός: Βγήκε νοκ άουτ σε 36 δεύτερα (vid)

Ο Ιάπωνας μαχητής βγήκε στη ζυγαριά μόνο με ένα παπιγιόν και μια πλάκα που κάλυπτε τη γυμνή μπροστινή πλευρά του, προκαλώντας τον αντίπαλο του.

Ο Ιάπωνας Nobumitsu Osawa τράβηξε τα βλέμματα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με την έμπνευσή του να εμφανιστεί γυμνός στην ζύγιση της συνδιοργάνωσης RIZIN με Bellator.

Πάνω είχε ένα χαρτί που έγραψε :«Ο χρόνος που πέρασε- Ο χρόνος που έρχεται» Ο αντίπαλός του Johnny Case, άλλοτε μαχητής των UFC και PFL, μπορεί να αισθάνθηκε άβολα, ωστόσο προσπάθησε να πάρει την κατάσταση όσο πιο χαλαρά γινόταν.

