Τέλος η σειρά 1899 από το Netflix, δεν ανανεώθηκε για δεύτερο κύκλο

Χωρίς να γίνουν ακριβώς γνωστοί οι λόγοι της απόφασης.

Το θρίλερ μυστηρίου 1899 του Netflix σταματάει και δεν θα επανέλθει με νέο κύκλο επεισοδίων.

Η σειρά έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2022 με αρκετές φιλοδοξίες, καθώς τη δημιούργησε η ομάδα του Dark.

Όπως επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι δημιουργοί της Baran bo Odar και Jantie Freise στο Instagram, δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι ήθελαν να τελειώσουν την παραγωγή με άλλη μία ή δύο σεζόν.

«Τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα σχεδιάζεις. Αυτή είναι η ζωή», σημειώνουν στη σχετική ανάρτηση που έκαναν.

Η σειρά μάς μετέφερε 13 χρόνια πριν το ταξίδι του Τιτανικού, όπου και το πλοίο Kerberos που κάνει το ταξίδι Λονδίνο-Νέα Υόρκη λαμβάνει μήνυμα από το πλοίο Prometheus που έχει εξαφανιστεί εδώ και μήνες.

Ο ηθοποιός Lynggaard Tonnesen έκανε κι εκείνος μια τοποθέτηση για το θέμα δηλώνοντας «συντετριμμένος από την απόφαση».

I wanna point out, that we really really appreciate all of you and your support for 1899. I´m heartbroken we don´t get to see where this incredible story ends.