Η Meta αποφασίζει για την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ σε Facebook και Instagram

Εντός Ιανουαρίου αναμένεται η απόφαση για τον τελικά ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει την δυνατότητα να τοποθετείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πολυμελής ομάδα εργασίας που διόρισε η Meta Platforms για να αποφασίσει αν θα επαναφέρει τα προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ σε Facebook και Instagram φαίνεται πως δυσκολεύεται να αποφασίσει.

Η ετυμηγορία που επρόκειτο να ανακοινωθεί μέχρι τις 7 Ιανουαρίου τελικά θα έρθει αργότερα εντός του μήνα, γράφουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.Η Meta σύστησε ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι των τμημάτων δημόσιας τάξης, πολιτικής περιεχομένου και επικοινωνίας.

Meta set to make decision on Trump’s return to Facebook - FT https://t.co/xMUmFkT2ZI pic.twitter.com/A1MAnWJMI8