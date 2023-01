Ο «Ταγματάρχης Tuddy» που μαζεύει μηνύσεις: Mασκότ ομάδας NFL προκαλεί τρόμο σε φιλάθλους και παιδιά (vid)

Την ημέρα που η ομάδα αποκλείστηκε από τα πλέι οφ, αποκαλύφθηκε η μασκότ που έχει προκαλέσει θέμα συζήτησης. Ορισμένοι παίκτες σκοπεύουν να μηνύσουν τον ιδιοκτήτη της ομάδας.

Μια μασκότ συνδέεται με το franchise της εκάστοτε ομάδας. Στην Ελλάδα έχουμε τον «Θρυλέων» του Ολυμπιακού, τον «Green Kong» του Παναθηναϊκού, τον «Χάγκα» της ΑΕΚ και άλλες πολλές. Αυτή η μασκότ όμως της ομάδας του NFL έχει προκαλέσει σοκ στο φίλαθλο κοινό.

Ο «Ταγματάρχης Tuddy» αποτελεί την νέα μασκότ της ομάδας του αμερικάνικου ράγκμπι μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα. Είναι απορίας άξιo η ανακοίνωση της ομάδας για την νέα μασκότ, καθώς έγινε την ημέρα που αποκλείστηκε από τα πλέι οφ.

Παρά την απειλή μήνυσης από πρώην παίκτες των ομάδων της δεκαετίας του 1980, η Ουάσινγκτον αποκάλυψε ένα γουρούνι ως μασκότ της και το βάφτισε «Ταγματάρχη Tuddy». Νωρίτερα φέτος, η ομάδα είχε αποκαλύψει τις δύο επιλογές της για πιθανή μασκότ. Αυτές ήταν ένα σκυλί και ένα γουρούνι.

Με την έλευση της μασκότ στο γήπεδο, οι τηλεθεατές έσπευσαν να επικρίνουν την κίνηση της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κοινό ασχολήθηκε με την επιλογή του ονόματος, την εμφάνιση και το σχεδιασμό.



Ένα blog του που συνδέεται με τους αντίπαλους Dallas Cowboys αναρωτήθηκε: «Πώς αυτό το franchise τα κάνει κυριολεκτικά όλα μαντάρα».

«Η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να ονομάζεται Warthogs και όχι Commanders», έγραψε ο YouTuber Samuel Gold. «Στην πραγματικότητα δεν αντιπαθώ την μασκότ. Όλες οι μασκότ είναι εγγενώς ηλίθιες και φρικιαστικές αλλά επέλεξαν τελείως λάθος όνομα».

Reason 1000 why Washington should have been called the Warthogs and not the Commanders... I actually don't dislike the mascot. All mascots are inherently stupid and cringey... But Commanders was/is a bad name. https://t.co/CSC715Rm7N