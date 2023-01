Τρομερή σύγκρουση ελικόπτερων στην Αυστραλία με 4 νεκρούς (vid)

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε το δυστύχημα μέσω του Twitter, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κοντά στην Χρυσή Ακτή, στην Αυστραλία.

Περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές του Κουίνσλαντ, μετά την σύγκρουση των ελικοπτέρων το απόγευμα της Δευτέρας (02/01). Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν.

Τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν απεικονίζουν ένα ελικόπτερο λίγο μετά την απογείωση να συγκρούεται με ένα άλλο ελικόπτερο που πετούσε πάνω από το νερό.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι η σύγκρουση δημιούργησε πανικό στους λουόμενους. Ο αξιωματούχος της αστυνομίας Gary Worrell δήλωσε ότι κάποιοι που έκαναν τζετ σκι, κάποιοι με βάρκες και άλλοι έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε το δυστύχημα μέσω Twitter, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

«Το Seaworld Drive στην Main Beach έχει κλείσει λόγω συντριβής ελικοπτέρου. Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή», ανέφερε η υπηρεσία στο tweet της.

#MainBeach - Multiple QAS resources and other emergency services are on the scene of a major incident involving two helicopter at 1.59pm. No further details at this time.

Το άλλο ελικόπτερο κατάφερε να προσγειωθεί κοντά στο θεματικό πάρκο Sea World μετά τη σύγκρουση που σημειώθηκε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα. Οι επιβάτες του συγκεκριμένου ελικοπτέρου υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα γυαλιού.

Ο επιθεωρητής Gary Worrell δήλωσε ότι επρόκειτο για μια «δύσκολη σκηνή». «Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και έχουμε άλλους τρεις σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Annastacia Palaszczuk, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «αδιανόητη τραγωδία». «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου είναι σε κάθε μία από τις οικογένειες και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τρομερό ατύχημα», έγραψε στο Twitter.

