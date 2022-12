Η πρωτοχρονιάτικη ιστορία του Καμπουράκη: «Φύγαμε ευχαριστημένοι γιατί γλιτώσαμε τη φυλακή» (vid)

Ο Δημήτρης Καμπουράκης διηγήθηκε μια προσωπική ιστορία από μία πρωτοχρονιά.

Ο Δημήτρης Καμπουράκης διηγήθηκε μέσα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open μια προσωπική ιστορία από μία Πρωτοχρονιά. «Ήμουν φοιτητής τότε, κατέβηκα στα Χανιά κι ήταν Παραμονή Πρωτοχρονιάς… Πήγαμε το βραδάκι σε ένα μπαρ. Πετάμε τα ποτά, στρώσαμε τσόχες στα χαμηλά τραπέζια κι αρχίσαμε να παίζουμε ζάρια. Ήταν ένας κακομοίρης τουρίστας μόνος του και του λέμε come here, it’s the habit. Μας λέει να παίξω κι εγώ και του λέμε τους κανονισμούς» είπε αρχικά ο Δημήτρης Καμπουράκης.

«Σε μια ώρα έχασε όλα τα λεφτά. Τώρα πιωμένος ήταν, άτυχος, τον έκλεψαν; Δεν ξέρω. Φεύγει κι η τελευταία του ατάκα ήταν with this game you can be poor. Βγήκε έξω στη βροχή κι εκεί που παίζαμε ήρθαν δύο χωροφύλακες. Πήγε στην αστυνομία κι είπε με έκλεψαν. Ήταν τσαντισμένοι γιατί τους πήρε πρωτοχρονιάτικα από το τμήμα κι αυτός από πίσω να κλαίει» συνέχισε ο παρουσιαστής, αναπαριστώντας το πως τους έβαλαν τις φωνές.

Στο τέλος ο ένας από τους χωροφύλακες έβαλε τα χρήματα στην τσέπη του τουρίστα κι έστειλε τους υπόλοιπους σπίτι τους. «Εκείνο το βράδυ ο τουρίστας διπλασίασε τα λεφτά του κι εμείς τα χάσαμε όλα και φύγαμε ευχαριστημένοι γιατί γλιτώσαμε τη φυλακή», κατέληξε.