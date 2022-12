Ανεγκέφαλος οπαδός του NBA έβαψε το σκυλί του σαν τον Pikachu (vid)

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και πλέον ο ιδιοκτήτης του σκύλου θα έρθει αντιμέτωπος με τους αρμόδιους φορείς.

Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν γίνει έξαλλοι με έναν οπαδό του NBA που πήγε τον σκύλο του σε έναν αγώνα, βαμμένο στα χρώματα του γνωστού χαρακτήρα από το αγαπημένο anime, Pokemon.

Ο αμφιλεγόμενος οπαδός πήγε το σκυλάκι του στον αγώνα ανάμεσα στους Miami Heat και στους Minnesota Timberwolves στις 27 Δεκεμβρίου. Μόλις τον απαθανάτισε η κάμερα, το φίλαθλο κοινό δεν αντίκρισε ένα κοινό σκύλο. Αντιθέτως είδε το ζώο βαμμένο σε κίτρινα και κόκκινα χρώματα.

A fan brought a Pikachu dog to an NBA gamepic.twitter.com/IsPfMFSPTQ — Dexerto (@Dexerto) December 27, 2022

Το κλιπ με το μικρό χνουδωτό σκυλι ανέβηκε στο Twitter. Στο προσκήνιο ακούγονται οι εκφωνητές του παιχνιδιού να λένε: «Τι στο καλό;». Όπως ήταν φυσικό είχαν μείνει και αυτοί έκθαμβοι με το θέαμα που αντίκρισαν, χωρίς να έχουν κάτι να σχολιάσουν.

Αμέσως οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν στα σχόλια και αποδοκίμασαν τον οπαδό για την ενέργεια του. Ένας χρήστης επισήμανε στο σχόλιο του PETA, την οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals, η οποία επικεντρώνεται στην κακοποίηση των ζώων και στοχοποιεί τους δράστες.

Ενώ ένας άλλος είπε: «Η PETA είναι μια οργάνωση που έχει κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα ζώα από τέτοιους ανθρώπους. Βάλτε αυτόν τον ιδιοκτήτη σε ένα κλουβί»