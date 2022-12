Γυναίκα στην Ινδονησία σκηνοθέτησε τον θάνατό της για να μην πληρώσει το χρέος της

Στον λογαριασμό της κόρης της είχαν αναρτηθεί σκηνοθετημένες φωτογραφίες με σάβανα.

Μια μητέρα από την Ινδονησία κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε τον θάνατό της σε μια περίτεχνη προσπάθεια να αποφύγει να πληρώσει ένα χρέος που όφειλε σε μια άλλη γυναίκα, σύμφωνα με την New York Post.

Φέρεται να χρωστούσε ένα άγνωστο ποσό στη συνεργάτιδα της, και είχε δεσμευτεί να το καταβάλλει αρχικά στις 20 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Daily Star, η γυναίκα δεν μπόρεσε να βρει τα χρήματα μέχρι εκείνη την ημερομηνία και ζήτησε από την συνεργάτιδά της να παρατείνει το δάνειο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.

Αφού παρήλθε και αυτή η ημερομηνία η συνεργάτιδά της μπήκε στο Facebook στις 12 Δεκεμβρίου και σοκαρίστηκε όταν διάβασε μια ανάρτηση από την κόρη της οφειλέτριας που ανακοίνωνε ότι η μητέρα της είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

