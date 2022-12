Μόνο αποτυχίες: Η χρονιά που η Margot Robbie θέλει οπωσδήποτε να ξεχάσει

Η ηθοποιός αποχαιρετά το 2022 με τη σκέψη να μη ξαναζήσει κάτι ανάλογο ποτέ.

Αν και τα τελευταία χρόνια το όνομα της Margot Robbie είχε συνδεθεί με τις blockbuster παραγωγές, φαίνεται πως το 2022 δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε. Η 32χρονη ηθοποιός είδε τη φετινή χρονιά το κοινό να της γυρίζει την πλάτη και καμία από τις ταινίες της να μην πηγαίνει καλά στο box office. Kάτι που φυσικά έχει κάνει τους παραγωγούς της νέας ταινίας της Barbie, η οποία θα κυκλοφορήσει το 2023, να τρέμουν.

Η πιο πρόσφατη ταινία της Robbie ήταν το «Babylon». Μια ταινία, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία ονόματα όπως ο Brad Pitt, ο Tobey Maguire, η Olivia Wilde, η Chloe Fineman και άλλοι. Το φιλμ ξεκίνησε με έναν προϋπολογισμό που έφτασε τα 80 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να φέρει πίσω μόλις 3.5 εκατ. δολάρια και είναι εξαιρετικά πιθανό να «βάλει μέσα» τους παραγωγούς.

Αν και δεν είναι σαφείς οι λόγοι που το κοινό δεν επιλέγει να δει τη συγκεκριμένη ταινία με το all star cast, φαίνεται πως η κακή χρονιά της Robbie «τραβάει» και τους συμπρωταγωνιστές της. Αυτή άλλωστε δεν ήταν η πρώτη μεγάλη παραγωγή στην οποία συμμετέχει και φέτος και αποτυγχάνει.

