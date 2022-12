Τεράστια καραμπόλα στην Κίνα με 200 αυτοκίνητα: Ένας νεκρός στη γέφυρα που είχε βυθιστεί στην ομίχλη (vid)

Ένας νεκρός σε καραμπόλα με δεκάδες οχήματα σε κινεζική γέφυρα που είχε βυθιστεί στην ομίχλη.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα (28/12) σε καραμπόλα πάνω από 200 οχημάτων σε γέφυρα στην κινεζική πόλη Τζενγκτζόου που είχε βυθιστεί στην ομίχλη, σύμφωνα με διασώστες και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Αυτοκίνητα και φορτηγά φαίνονται τρακαρισμένα και το ένα να έχει προσκρούσει στο άλλο στην γέφυρα Τζενγκσίν Χουανγκέ σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω από ένα άλλο στο μέσον καραμπόλας σε εικόνα που ελήφθη από τις κάμερες του CCTV.

#Zhengzhou Zhengxin Yellow River Bridge accident happened. Because of the fog, more than 400 cars pileup. pic.twitter.com/ZOnVPAF32d