Οι επιλογές προσβασιμότητας του God of War Ragnarok βοήθησαν τυφλό gamer να το τερματίσει

Πως εξηγεί ο ίδιος την εμπειρία του και τη συνεργασία με την Sony Santa Monica.

Το Sky News έφερε στη δημοσιότητα μια υπέροχη ιστορία, όπου ο τυφλός gamer με το ψευδώνυμο SightlessKombat κατάφερε να τερματίσει χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από άλλο άτομο το God of War Ragnarok και μίλησε για την εμπειρία του αυτή.

Η στροφή της Sony προς την προσβασιμότητα τα τελευταία χρόνια είναι έντονη, κάτι που σημαίνει πως άτομα με προβλήματα πχ. όρασης μπορούν να έχουν καλύτερη εμπειρία και να απολαύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα σύγχρονες παραγωγές.

Ο ίδιος ο SightlessKombat, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ben, εξήγησε στο Sky News ότι ουδέποτε είχε οπτική επαφή με τα σύγχρονα videogames, κάτι που έκανε το όλο πείραμα αρκετά πιο δύσκολο, αφού δεν γνώριζε καν πως είναι φτιαγμένα τα παιχνίδια τη σημερινή εποχή και τι απαιτούν οι μηχανισμοί τους.

Η πορεία του στο gaming ξεκίνησε με παιχνίδια που βασίζονται περισσότερο στον ήχο και στην πορεία μεταφέρθηκε σε πιο παραδοσιακούς τίτλους, τις περισσότερες φορές όμως με τη βοήθεια ανθρώπου που έχει την όρασή του.

Το God of War Ragnarok έχει προβλεφθεί και για άτομα σαν τον Ben, αφού προσφέρει αρκετές βοήθειες με φωνητικές εντολές που λένε στον gamer πότε να στρέψει το σώμα του προς κάποια κατεύθυνση πχ. ενώ ταυτόχρονα οι κινήσεις του ήρωα δεν χρειάζεται να είναι ακριβείς στο 100%.

O Ben συνεργάστηκε για το παιχνίδι με την Sony Santa Monica και μάλιστα δήλωσε χαρούμενος για το βραβείο προσβασιμότητας που πήρε το God of War Ragnarok στα πρόσφατα Game Awards.

So proud to have been involved in (and credited for) #accessibility work on this award-winning title!

As a #gamerWithoutSight, @SonySantaMonica, thank you for letting me be a part of this amazing journey! This is a fantastic win!

The future is bright! #AllGamesHaveNoLimits https://t.co/SoXeFGETRP