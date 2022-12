Ντετέκτιβ δίνει συμβουλές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής: «Σταματήστε επιτέλους να «μαρκάρετε» την τοποθεσία σας» (vid)

Μια νεαρή αστυνομικός μοιράζεται συμβουλές «ασφαλείας» στους χρήστες των social media και τονίζει κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν.

Η ιδιωτική ντετέκτιβ Jade Savage (@jadeesavv) μοιράζεται συμβουλές στο TikTok σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις εξελίξεις σε μεγάλες αστυνομικές υποθέσεις, με τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της να συγκεντρώνουν την προσοχή καθώς οι χρήστες συζητούν τις τακτικές της για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την ασφάλεια.

«Pls stop doing these things and be safe!» αναφέρει η λεζάντα στο πρώτο βίντεο της «σειράς συμβουλών ασφαλείας» της.

Η πρώτη συμβουλή της Savage είναι να «σταματήσετε να αφήνετε τα στόρια σας ανοιχτά», καθώς λέει ότι έχει κοιτάξει μέσα από τα παράθυρα για να συλλέξει πληροφορίες για ένα θέμα κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.

«Όταν βγαίνω για παρακολούθηση, μπορώ να δω τα πάντα μέσα στο σπίτι σας. Ζουμάρω με τη μικρή μου κάμερα και μπορώ να δω μέχρι και τι παρακολουθείτε στην τηλεόραση... Είναι σαν χρυσωρυχείο», λέει.

Λέει επίσης στους ακόλουθους της να σταματήσουν να «μαρκάρουν» την τοποθεσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο βρίσκονται ακόμα εκεί. Η Savage εξηγεί μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το υποκείμενο δεν ήταν στο σπίτι, αλλά αργότερα είδε ότι είχαν δημοσιεύσει τη θέση τους στην καφετέρια απέναντι - και εκεί τους βρήκε και συνέχισε τη παρακολούθηση.

Οι δύο τελευταίες προτάσεις της είναι σχετικές με τους χώρους στάθμευσης και αναφέρει: «αν αισθάνεστε ότι κάποιος σας παρακολουθεί, να οδηγείτε προς το πιο κοντινό στο αστυνομικό τμήμα.

Η πιο σημαντική συμβουλή της είναι η εξής: «Μην μοιράζεστε πότε θα πάτε διακοπές γιατί είναι σαν να λέτε στο διαδίκτυο ότι το σπίτι σας θα είναι ευάλωτο σε πιθανή ληστεία». Κλείνοντας το βίντεο, η Savage λέει να μην μοιράζεστε ποτέ τον τόπο εργασίας σας και, αν είστε μητέρα, να μην μοιράζεστε πού πηγαίνουν τα παιδιά σας σχολείο.

Στα σχόλια οι χρήστες ευχαριστούν τη Savage για τις συμβουλές και δήλωσαν ότι της βρήκαν πολύ χρήσιμες.