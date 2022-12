Νέα προνόμια για τους συνδρομητές του Twitter Blue

Μεγαλύτερο «βάρος» στις απαντήσεις, μεγαλύτερης διάρκειας videos.

To Twitter συνεχίζει να επενδύει στις παροχές του Twitter Blue και έτσι ανακοίνωσε δύο νέα χαρακτηριστικά για τους συνδρομητές του.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λίστα της ίδιας της πλατφόρμας στο site της, οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν πλέον videos διάρκειας έως και 60 λεπτών στους λογαριασμούς τους, ενώ θα έχουν οι αναρτήσεις τους και μεγαλύτερο «βάρος» στις συζητήσεις με άλλους.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως τόσο οι ακόλουθοί τους, όσο και όσοι παρακολουθούν έναν διάλογο, θα βλέπουν πάνω πάνω τις δικές τους τοποθετήσεις.

soon, subscribers with the blue checkmark will get priority ranking in search, mentions, and replies to help lower the visibility of scams, spam and bots