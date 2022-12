Σκιέρ θάφτηκαν από χιονοστιβάδα στην Αυστρία: Έρευνες για την διάσωση τους

Οι αρχές στην Αυστρία είχαν προειδοποιήσει ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθούν χιονοστιβάδες.

Περίπου 10 άνθρωποι θάφτηκαν σήμερα από μια χιονοστιβάδα στην περιοχή Φόραλμπεργκ της δυτικής Αυστρίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. «Ένας άνθρωπος διασώθηκε και συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολοίπων», είπε ένας εκπρόσωπος των τοπικών αρχών σε Γαλλικό Πρακτορείο.

Ελικόπτερα και πολλές ομάδες που αποτελούνται από διασώστες, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 100 άνθρωποι.

Austria avalanche leaves up to 10 missing, reports say https://t.co/HLjPM7fBC8