Μετεωρίτης «έσκισε» τον ουρανό της Αλάσκας (vid)

Μια φωτεινή πύρινη σφαίρα φώτισε τον σκοτεινό ουρανό πάνω από την Αλάσκα.

Στο χειμερινό ηλιοστάσιο μπορεί να μην έχει πολύ φως, αλλά οι κάτοικοι της Αλάσκας είδαν ένα διαφορετικό είδος φωτισμού την Τετάρτη (21/12) από έναν μετεωρίτη που έπεσε στην περιοχή.

Ήταν 5:45 το πρωί όταν αρκετοί κάτοικοι της Αλάσκας ξύπνησαν από μια έντονη λάμψη φωτός. Κάποιοι κάτοικοι της κοιλάδας Mat-Su είπαν ότι νόμιζαν ότι υπήρχαν προβολείς στους δρόμους. Άλλοι βγήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον μετεωρίτη ως εκπληκτικό και γρήγορο και πως φώτισε ολόκληρο τον ουρανό.

Ορισμένοι δημοσίευσαν επίσης βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας των σπιτιών τους, με μια λαμπρή μπλε λάμψη να φαίνεται στον ουρανό,

Fireball looking north from Anchorage, Alaska, at 5:47 a.m. pic.twitter.com/oDliKLvyd8