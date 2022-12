«Το TikTok παραδέχτηκε ότι κατασκοπεύει ομάδα χρηστών στις ΗΠΑ: Ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι»

Τρομερή αποκάλυψη έφερε τα πάνω-κάτω για το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το TikTok παραδέχτηκε ότι κατασκοπεύει μια ομάδα χρηστών στις ΗΠΑ μετά από μια συγκλονιστική έρευνα.

Σε μια σειρά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκονται στην κατοχή του Forbes, η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων ByteDance αποδείχθηκε ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις πολλών δημοσιογράφων που χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις διευθύνσεις IP και τα δεδομένα του εκάστοτε χρήστη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο λόγος της επιχείρησης ήταν να προσπαθήσει να αποκαλύψει τις πηγές των δημοσιογράφων μέσα από το TikTok, μετά από άρθρα που δημοσιεύτηκαν σχετικά με την επιρροή της εφαρμογής στην Αμερική και τις διασυνδέσεις της με την Κίνα.

Τον Νοέμβριο, ο διευθυντής του FBI Christopher Wray δήλωσε στο αμερικανικό Κογκρέσο ότι το γραφείο έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή.

Οι ανησυχίες αυτές επιδεινώθηκαν μετά την ανακάλυψη από έρευνα παρακολούθησης, η οποία είχε σχεδιαστεί για να βρεθούν οι πηγές των διαρροών.

Μεταξύ αυτών που κατασκοπεύτηκαν περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι του BuzzFeed και των Financial Times, καθώς και δύο συγγραφείς του Forbes που στο παρελθόν εργάζονταν για το BuzzFeed.

Η Emily Baker-White, η οποία έγραφε για το BuzzFeed και τώρα εργάζεται για το Forbes, ήταν μία από αυτές που μπήκαν στο στόχαστρο.

ByteDance used TikTok to track my location — and the locations of two of my colleagues — to try to find our sources. We reported on this back in October, but kept things vague to protect sources. Today ByteDance admitted it, so we can say much more:https://t.co/ZFdU5BVC8H