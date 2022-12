Ποια videogames ψήφισαν ως τα καλύτερα του 2022 οι φίλοι του PlayStation;

Τα βραβεία του PlayStation Blog δόθηκαν και οι νικητές ήταν αρκετοί.

Για άλλη μια χρονιά, το επίσημο blog του PlayStation μοίρασε βραβεία στα παιχνίδια που ξεχώρισαν οι gamers τη χρονιά που κλείνει.

Συγκεκριμένα, παίκτες από κάθε άκρη του πλανήτη ψήφισαν σε 16 κατηγορίες, με μεγάλο νικητή -όπως φαίνεται (και αναμενόταν)- το God of War Ragnarok της Sony Santa Monica.

Ας δούμε αναλυτικά τους νικητές σε κάθε κατηγορία.

Καλύτερος νέος χαρακτήρας: Thor (God of War Ragnarok)

Καλύτερη ιστορία: God of War Ragnarok

Καλύτερα γραφικά: God of War Ragnarok

Καλύτερο art direction: God of War Ragnarok

Καλύτερο audio design: God of War Ragnarok

Soundtrack της χρονιάς: God of War Ragnarok

Καλύτερα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας: God of War Ragnarok

Καλύτερη χρήση του DualSense: God of War Ragnarok

Καλύτερη εμπειρία multiplayer: Call of Duty Modern Warfare 2

Καλύτερο ongoing game: Call of Duty Warzone 2.0

Καλύτερο sports game: Gran Turismo 7

Καλύτερο indie game: Stray

Καλύτερη επανακυκλοφορία: Uncharted Legacy of Thieves Collection

Καλύτερο παιχνίδι του PS4: God of War Ragnarok

Καλύτερο παιχνίδι του PS5: God of War Ragnarok

Πιο αναμενόμενο παιχνίδι: Hogwarts Legacy