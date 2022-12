Το Twitter αρχίζει να απεικονίζει νούμερα για τις θεάσεις κάθε ανάρτησης

«Ζωντανό οργανισμό» χαρακτηρίζει την πλατφόρμα ο Έλον Μασκ

Οι χρήστες του Twitter άρχισαν να βλέπουν πως ορισμένα tweets εμφάνισαν αριθμό θεάσεων και όπως ήταν λογικό, αναρωτιούνται αν μιλάμε για ένα νέο χαρακτηριστικό.

Ο Έλον Μασκ είχε υποσχεθεί την 1η Δεκεμβρίου πως η λειτουργία αυτή θα προστεθεί στο άμεσο μέλλον και φαίνεται πως η ώρα αυτή έφτασε.

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο σε όλους, αλλά αρκετοί χρήστες έχουν αρχίσει να βλέπουν στα μάτια πόσων ακολούθων τους έφτασε κάθε tweet που έκαναν.

Σε ερώτηση που απευθύνθηκε στον Μασκ, ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter απάντησε πως ο αριθμός αυτός δείχνει ότι το Twitter είναι πολύ πιο «ζωντανό» απ’ όσο θεωρούν αρκετοί.

Tweets will show view count in a few weeks, just like videos do. Twitter is much more alive than people think.