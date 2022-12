Αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που μπορείς να κάνεις μέσα στο αεροπλάνο

Όλοι συμφωνούν πως μία συγκεκριμένη κίνησή σου, μπορεί να εκνευρίσει αρκετά κάποιον επιβάτη.

Τον Φεβρουάριο του 2020, το αμερικανικό δίκτυο CNBC (και σχεδόν κάθε ειδησεογραφικό στον κόσμο) έδειξε ένα βίντεο με μια επιβάτισσα της American Airlines, η οποία είχε ρίξει το κάθισμά της στο αεροπλάνο, βγάζοντας από τα ρούχα του τον άνθρωπο που καθόταν πίσω της. Έτσι, εκείνος αποφάσισε να ρίξει μερικές μπουνιές στο κάθισμα κι εκείνη φυσικά το τράβηξε με την κάμερα του κινητού τους, κάνοντάς το viral.

Aν και αυτό το περιστατικό μοιάζει με σχολική «μάχη», όπως ανέφερε η Washington Post σε σχετικό της ρεπορτάζ, ολοένα και αυξάνονται τέτοιου είδους περιστατικά μέσα στην καμπίνα. Σε έρευνα του The Vacationer το 77% των ερωτηθέντων απάντησε πως το πιο εκνευριστικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος μέσα στο αεροπλάνο είναι το να ρίξει το κάθισμά του.

This video has the internet legitimately divided .



Dude is in the last seat on the plane. Seat doesn’t recline.



Hers does. And she reclines.



He’s upset, and is punching her seat incessantly— so she records.



Who is right?!

Who is wrong?!



See you at 7p on #FOX5LION@fox5dc pic.twitter.com/jjjTLLwvEc