Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου «έβαλε» φωτιά στα social media

Μόνο κατά την διάρκεια του τελικού καταγράφηκαν 25,9 εκατομμύρια αναρτήσεις.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έριξε αυλαία την Κυριακή (18/12) με την Αργεντινή να κατακτά το τρόπαιο μετά από 36 χρόνια και ένας ολόκληρος λαός να βγαίνει στις πλατείες και να πανηγυρίζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως ήταν φυσικό οι δέκτες των τηλεθεατών ανά το κόσμο ήταν συντονισμένες για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ανάμεσα στις ιστορικές ομάδες. Η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν τέτοια που για πολλούς θεωρήθηκε ως ο αγώνας του αιώνα.

Αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων, όπως αποδείχθηκε έγινε εμφανής και στα social media, καθώς μόνο κατά την διάρκεια του τελικού πραγματοποιήθηκαν 25,9 εκατομμύρια αναρτήσεις.

Βέβαια το Παγκόσμιο Κύπελλο μονοπώλησε το ενδιαφέρον των θαυμαστών του αθλήματος, και όχι μόνο, αφού κατά την διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων αναρτήθηκαν 113.136.540 μηνύματα. Αριθμός ο οποίος είναι 60% μεγαλύτερος συγκριτικά με το τελευταίο Μουντιάλ που έλαβε μέρος στην Ρωσία.

Κατά την διάρκεια της τελετής έναρξης πάνω από 10 εκατομμύρια αναρτήσεις έγιναν με κύριο θέμα αναφοράς τον Νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη Jungkook.

Μετά τον τελικό Αργεντινή-Γαλλία, ο αμέσως επόμενος αγώνας που συζητήθηκε περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αυτός ανάμεσα στο Μαρόκο και στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με στοιχεία από το εργαλείο παρακολούθησης «Visibrain», η Αργεντινή βρέθηκε στην κορυφή των hashtags με 41,3 εκατομμύρια μηνύματα χρηστών να το έχουν τοποθετήσει στα κείμενα τους.

Σε tweet του CEO της Google ρεκόρ σημειώθηκε και εκεί, καθώς ο τελικός έκανε ρεκόρ αναζήτησης στα 25 χρόνια ζωής της εταιρείας. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως: «Ήταν λες και όλος ο κόσμος παρακολουθούσε αυτό τον αγώνα».



Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!