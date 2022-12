Ρεκόρ επισκεψιμότητας σημείωσε το Google στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σαν να έψαχναν όλοι χρήστες κάτι ταυτόχρονα.

Το ενδιαφέρον του πλανήτη για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ είναι εμφανές σε όλα τα επίπεδα και η νεότερη αναφορά της Google έρχεται να το επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά.

Η γνωστή εταιρεία επιβεβαίωσε μέσω του CEO της, Σουντάρ Πιτσάι, πως για τον απόλυτο αγώνα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης σε επίπεδο εθνικών ομάδων οι αναζητήσεις έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Μάλιστα, ο Πιτσάι σημειώνει πως η κίνηση που έζησαν οι servers της Google μπορεί να εξομοιωθεί με μια συνθήκη αναζήτησης όλου του πλανήτη ταυτόχρονα για το ίδιο πράγμα!

Η Google φρόντισε να ενημερώνει τους χρήστες για τους αγώνες και τις εξελίξεις του Μουντιάλ, μέσα από μια ειδική σελίδα που είχε δημιουργήσει και προσέφερε στατιστικά και αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!