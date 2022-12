Η Guerilla Games επιβεβαίωσε πως ετοιμάζει ένα νέο Horizon Multiplayer game

Με νέους χαρακτήρες στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η Guerilla Games έκανε το βήμα προς το αναπόφευκτο, τη δημιουργία -δηλαδή- ενός νέου multiplayer game που θα βασίζεται στη γνωστή σειρά της.

Η ομάδα πίσω από το δημοφιλές franchise του PlayStation ανέβασε μια νέα αγγελία εργασίας, στην οποία αναζητά στελέχη που θα μεταφέρουν το περιβάλλον του κόσμου σε ένα multiplayer κόσμο, με διαφορετικούς ήρωες και νέο art-style. Λίγες ώρες μετά την εμφάνιση της αγγελίας, η Guerilla ανέβασε και ένα σχετικό tweet που επιβεβαιώνει επί της ουσίας το επόμενο βήμα της.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon



It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV