Η FIFA απέρριψε το αίτημα του Ζελένσκι να εμφανιστεί στον τελικό του Μουντιάλ

«Όχι» στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στείλει μήνυμα παγκόσμιας ειρήνης πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2022, είπε η FIFA.

Σύμφωνα με το CNN, το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμιρ Ζελέσνκι για να μοιραστεί μήνυμα ειρήνης πριν από την σέντρα του αγώνα απορρίφθηκε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το γραφείο του Ζελένσκι εξεπλάγη από την αρνητική απάντηση. Δεν είναι σαφές αν το μήνυμα του Ζελένσκι θα ήταν ζωντανό ή μαγνητοσκοπημένο. Το CNN επικοινώνησε με τη FIFA για σχόλιο σχετικά με την είδηση, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της διοργανώτριας αρχής του αθλήματος βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, πρόσθεσε η πηγή. Το CNN σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το αίτημα, αν και ανορθόδοξο, δεν προκαλεί έκπληξη. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις, ανεξάρτητα από το θέμα τους, για να διατηρήσει τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας στραμμένα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

