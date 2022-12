H Samsung βασικός συνεργάτης της Qualcomm για το πρωτάθλημα esports Snapdragon Pro Series

Το Snapdragon Pro Series, το μεγαλύτερο πρωτάθλημα Esports στον κόσμο, θα χρησιμοποιεί συσκευές Samsung Galaxy που τροφοδοτούνται με Snapdragon για τους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Snapdragon Masters το 2024.

Το πρωτάθλημα Snapdragon Pro θα ενσωματώνει την τεχνολογία της Samsung σε διάφορες περιοχές όπου θα διεξαχθούν πρωταθλήματα όπως: Βόρεια Αμερική, Ινδία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική και Ασία-Ειρηνικός.

H Qualcomm Technologies, Inc ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Samsung Electronics Co., Ltd, ανακηρύσσοντας την τελευταία επίσημο συνεργάτη φορητών συσκευών για τους αγώνες esports Snapdragon® Pro Series, που θα διεξαχθούν με την υποστήριξη του Samsung Galaxy. Όσοι διαγωνιστούν στο Snapdragon Pro Series, στις κατηγορίες Mobile Challenge και Mobile Masters θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά συσκευές Samsung Galaxy με Snapdragon, με την έναρξη για γίνεται στους τελικούς του Snapdragon Pro Series, στην κατηγορία Mobile Challenge, που θα διεξαχθούν στο DreamHack της Βαλένθια.

«Δεσμευόμαστε να φέρουμε υψηλής απόδοσης συσκευές Samsung Galaxy με επεξεργαστή Snapdragon στα χέρια δισεκατομμυρίων gamers από όλο τον κόσμο, για να προωθήσουμε τόσο την ομαδικότητα όσο και τον ανταγωνισμό», δήλωσε η Stephanie Choi, EVP & CMO της Mobile eXperience Business, Samsung. «Ως Επίσημος Συνεργάτης φορητών συσκευών της διοργάνωσης Snapdragon Pro Series, αυτή η ανακοίνωση εμβαθύνει ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα συνεργασία μας με την Qualcomm, αποτελώντας ένα σημαντικό επόμενο βήμα στην επιδίωξή μας για προώθηση της τεχνολογίας κινητής στον κόσμο των esports».

«Η συνεργασία μεταξύ του ESL FACEIT Group, της Samsung και της Qualcomm αποδεικνύει τη συλλογική μας αφοσίωση στα mobile esports, που φέρνουν την επανάσταση χάρη στην απαράμιλλη προσβασιμότητα και την ανώτερη απόδοση», δήλωσε ο Don McGuire, SVP της Qualcomm Technologies, Inc. και CMO της Qualcomm. «Ανυπομονούμε να σας παρουσιάσουμε τα premium και gaming χαρακτηριστικά -που κατασκευάστηκαν για χρήση σε κινητές συσκευές- και την αξιοπιστία των συσκευών Samsung, που ενσωματώνουν επεξεργαστή Snapdragon, με τους κορυφαίους παίκτες κινητών συσκευών στον κόσμο να ανταγωνίζονται στις μεγαλύτερες διεθνείς σκηνές των esports».

Ο όμιλος ESL FACEIT (EFG), ο κορυφαίος πάροχος ανταγωνιστικών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας esports, έχει ήδη καταστήσει τη διοργάνωση Snapdragon Pro Series ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια πρωταθλήματα esports για κινητές συσκευές, με βασική προτεραιότητα να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση της τωρινής και επόμενης γενιάς Gamers κινητών συσκευών στον ανταγωνισμό.

«Αξιοποιώντας την κορυφαία τεχνολογία της Samsung και της Qualcomm, η EFG θα συνεχίσει να ενισχύει την ανταγωνιστική εμπειρία για τους Gamers κινητών παγκοσμίως», δήλωσε ο Kevin Rosenblatt, SVP Game Ecosystems στο ESL FACEIT Group (EFG). «Η συνεργασία μας με τη Qualcomm και τη Samsung εκφράζει ότι τώρα περισσότερο από ποτέ, το τηλέφωνο στην τσέπη σας είναι μια πύλη για εκπληκτικές εμπειρίες ανταγωνιστικού gaming και συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας εποχής για όλους».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά Snapdragon Pro Series, επισκεφθείτε το https://snapdragonproseries.com/ και ακολουθήστε τη διοργάνωση στο Facebook, το Twitter και το Instagram.