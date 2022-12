Novel 729: Η συνείδηση σου του ανήκει! (vid)

Ο ράπερ που ξέρει καλά τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι και την ψυχή σου. Το ραπ του είναι καταφύγιο…

Σαν τον ελιγμό του φιδιού και σαν την ακινησία του χαμαιλέοντα, αυτός είναι ο λόγος του Novel 729. Η διαπίστωση-αποτίμηση στο ξεκίνημα, μα και στη μέση, στο τέλος και πάλι στην αρχή. Πάρτε το κι αλλιώς: Από το 7 πέφτω στο 2 και από κει ανεβώ στο 9. Τον συγκεκριμένο δημιουργό πρέπει να τον νιώσεις, να τον ακούσεις πρώτα. Όχι, όχι… Ασε τις νότες και τη μελωδία στην άκρη. Τα λόγια και τις προθέσεις άκου, κράτα, μάζεψε, φύλαξε! Με αυτόν τον ράπερ επιβάλλεται να είσαι αυθεντικός ακροατής. Τι σημαίνει αυτό; Να μην αφήνεις τίποτα, -μα τίποτα!- να σε επηρεάζει, τίποτα να σε εκτρέπει και λάθος να σε αναθρέφει. Εδώ, το βαθύ συναίσθημα μετράει και την ψυχή τρυπάει. Το πρόσεχε τον εαυτό σου κάποιος σε αγαπά […] ώσπου να φτάσει εκείνη η στιγμή ραπάρει, συντρέχει και φροντίζει τη δική σου αμφιβολία, τη δική σου κούραση, στηρίζει τα αδύναμα μέλη της αντοχής σου και οι ρίμες γίνονται σώμα που αυτενεργεί και το ραπ κάνουν βιβλίο, ανοιχτή επιστολή. Ο Novel 729 γεμίζει το ασπρόμαυρο της νύχτας και της σκέψης που ασφυκτιά. Εμείς τον ανακαλύψαμε ψάχνοντας, αναζητώντας ράπερ που να συγκινούν και να εκτιμούν το ωραίο. Μόνο καλό θα σας κάνει να τον ακούσετε. Ο Novel 729 είναι ράπερ-καταφύγιο! [η φωτό από την επίσημη σελίδα του fb, credit Nikos Stolis]

Ακολουθείς ένα σύνθημα άφθαρτο



Ξεφυλλίζοντας τα ηλεκτρονικά κεφάλαια του καλλιτεχνικού του βίου επιβεβαιώνεις το ρητό αν είναι να ‘ρθει θε να ‘ρθει αλλιώς θα προσπεράσει. Ε, ο Novel 729 ήρθε και δύσκολα θα ξεχαστεί! Δεν τον προσπερνάς. Λένε ότι δεν ανήκει στο προσκήνιο της ραπ σκηνής. Ας λένε. Βρείτε τον δίσκο «Καταφύγιο» και ακούστε το κομμάτι νούμερο πέντε. Ο τίτλος του είναι «Το αυτοκόλλητο» και δεν παίζει να μην κολλήσετε. Σε αυτό το τραγούδι σε αρπάζει από τα μύχια της ψυχής σου και σε αφήνει σε έναν ρυθμό λυτρωτικό. Το μπιτ φτιάχνει το σχήμα και δίνει χρώμα στα ενδότερα και το flow κυλά σαν τρελό ουράνιο τόξο! Εδώ, ο Novel 729 σου δίνει χαρά, νοσταλγία, ταλέντο και ατόφια παρουσία MC. Ο τρόπος που «πετά» τους στίχους είναι εξαιρετικός. Αλλάζει ταχύτητες χωρίς να χάνει επαφή με το μπιτ και τη μελωδία που σε διαπερνά. Τον ακούς και νιώθεις ότι ακολουθείς ένα σύνθημα ανεξίτηλο και άφθαρτο. Τον ακούς και ξέρεις ότι κάτι δικό σου υπάρχει εδώ. Το σύγχρονο ακουμπά στο διαχρονικό και ο Novel 729 καίει το προσκήνιο. Άχρηστοι προσδιορισμοί. Ο ακροατής δέχεται αμέσως τα λόγια του και νιώθει τη δύναμη του αδερφός για αδερφό. Με τον Novel θα μείνεις στο «Καταφύγιο», θα νιώσεις το μυστήριο, θα αντέξεις το καθημερινό μαρτύριο.

Ξέρει τι θέλει και πώς να το πει



Ο Novel 729 θα μας δώσει πολλά. Σίγουρα. Βέβαια. Απόλυτα. Κατηγορηματικά. Ο τύπος ήρθε για να μείνει! Το ραπ του σε αγγίζει γιατί ψάχνει τη χαμένη αγωνία μας. Οι ποιητικές ρίζες του είδους ποτίζονται γερά από τον Novel. Το νοσταλγικό γίνεται αποφασιστικό και το αποφασιστικό θαυμαστικό που σε τυλίγει στο λεπτό! Οι στίχοι του είναι βαθιά προσωπικοί και δεν προέρχονται μόνο από την αντίδραση του βιώματος. Όπως λέει και στο κομμάτι «Ετοιμάζομαι» η έμπνευση για τέχνη θέλει πόνο στα μυαλά. Και ο Novel δεν φοβάται τον πόνο και τα σημάδια του. Με τα λόγια του κάνει την εσωτερική φωνή κραυγή. Το LP «Καταφύγιο» είναι προσεκτικά δουλεμένο. Πέρα από το στιχουργικό μέρος, το εκφραστικό ύφος διαθέτει την τόλμη του ραπ και την ευγένεια της ανεπηρέαστης δημιουργίας. Το μπιτ «δένει» όπως πρέπει με τον λόγο και ο Novel 729 έχει εκτοξευτεί, δεν πιάνεται πια. Ξέρει τι θέλει να πει και πώς να το πει. Καθετί προσεγμένο και τα σταθερά βήματα είχαν τον λόγο τους τελικά. Πέρα από το «Καταφύγιο», το EP «Η Πτώση» αξίζει της προσοχή σας, όπως και οι συνεργασίες του με τους «Λόγο Τιμής», τον «Lobo» (σημαντική συμβολή στο «Καταφύγιο»), τον «Eversor», τον «Tokesick», τον Δημήτρη Κουφουδάκη… Από τα σινγκλ μένουμε λίγο παραπάνω στα «Νάρκες», «Amigo», «Λίγο πιο δυνατοί». Μην κάθεστε! Πληκτρολογήστε, πατήστε play και ακούστε Novel 729.