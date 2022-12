Ο Τραμπ ντύθηκε Σούπερμαν και υπόσχεται αποκαλύψεις (vid)

Με μουσική από ταινία της Marvel, ο Τραμπ έγραψε: «Η Αμερική χρειάζεται έναν υπερήρωα».

Ο Ντόναλντ Τράμπ ανάρτησε ένα ασυνήθιστο βίντεο για τους followers του, στο οποίο υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα(15/12).

Trump posted a strange video in which he promised to make an important announcement on Thursday.



The former U.S. president no longer knows how to draw attention to his "modest persona". pic.twitter.com/uQnBytTthU