Oι παίκτες της Αγγλίας υιοθέτησαν τη γάτα «μασκότ» της ομάδας τους στο Κατάρ (vid)

Οι παίκτες της Αγγλίας γύρισαν στην πατρίδα τους χωρίς το τρόπαιο του Μουντιάλ όχι όμως με άδεια χέρια.

Μπορεί οι ελπίδες της Αγγλίας να εξατμίστηκαν μετά την ήττα τους από τους Γάλλους αλλά το δίδυμο της Μάντσεστερ Σίτι, Κάιλ Γουόκερ και Τζον Στόουνς, δεν ήθελαν να φύγουν από το Κατάρ με άδεια χέρια. Γι' αυτό και θα πάρουν μαζί τους στο σπίτι τους μια αδέσποτη γάτα που έζησε φιλικά με την ομάδα στην προπονητική τους βάση.

Οι παίκτες της Αγγλίας γύρισαν στην πατρίδα τους χωρίς το τρόπαιο του Μουντιάλ όχι όμως με άδεια χέρια, με τους Κάιλ Γουόκερ και Τζον Στόουνς να αναλαμβάνουν την υιοθεσία μιας αδέσποτης γάτας που έγινε η ανεπίσημη μασκότ των Άγγλων στο Κατάρ.

Dave the cat is coming home.



The England #FIFAWorldCup squad have adopted a stray cat in Qatar, who spent time around the players in between matches and has begun its journey to join them in the UK pic.twitter.com/eXMDEfSnIs