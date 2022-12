Το Netflix ετοιμάζει μια live action ταινία “My Hero Academia”

Η πλατφόρμα εξασφάλισε τα δικαιώματα, επενδύοντας και πάλι στο κοινό των anime/manga.

Η προσπάθεια του Netflix να φέρει περισσότερα manga και anime στην πλατφόρμα συνεχίζεται και έτσι ανακοινώθηκε πως η εταιρεία ετοιμάζει σε συνεργασία με την Legendary Entertainment μία live action ταινία βασισμένη στο “My Hero Academia”.

Τη σκηνοθεσία και παραγωγή θα έχει ο Shinsuke Sato (Alice in Borderlands, Bleach), ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο Joby Harold (Awake, King Arthur: Legend of the Sword, Army of the Dead, Transformers: Rise of the Beasts).

H ιστορία του My Hero Academia περιστρέφεται γύρω από τον Deku, ένα αγόρι που θέλει να μπει στο γυμνάσιο UA και να γίνει σούπερ-ήρωας, παρόλο που δεν έχει κάποια υπερφυσική δύναμη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για το cast ή την περίοδο προβολής της ταινίας, ενώ επιβεβαιώθηκε απλά η διανομή του και στους κινηματογράφους της Ιαπωνίας.

Στόχος του Netflix είναι να προσεγγίσει για άλλη μια φορά το κοινό των anime και manga, αλλά και να χτυπήσει και προς την πλευρά αντίστοιχων υπηρεσιών που επενδύουν σε αυτήν την κατηγορία περιεχομένου (πχ. Crunchyroll).