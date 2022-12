PlayStation Plus: Σημαντική έκπτωση στην τιμή της συνδρομής

Νέα προσφορά για όσους δεν είναι ήδη μέλη στην υπηρεσία.

Η Sony και το PlayStation επενδύουν αρκετά στις συνδρομές της υπηρεσίας PlayStation Plus και έτσι, εντελώς ξαφνικά, το απόγευμα της Δευτέρας η ιαπωνική εταιρεία ξεκίνησε μια νέα προωθητική ενέργεια με στόχο να αυξήσει την εγκατεστημένη βάση χρηστών της.

Συγκεκριμένα, για όσους δεν είναι μέλη στο PlayStation Plus και θέλουν να δοκιμάσουν τα όσα προσφέρει, μπορούν να κάνουν εγγραφή με έκπτωση 30 ευρώ, αρκεί να προχωρήσουν σε 12μηνη δέσμευση.

Χαρακτηριστικά, οι τιμές για ετήσιες συνδρομές νέων χρηστών διαμορφώνονται για την τρέχουσα περίοδο ως εξής.

PlayStation Plus Essential: €29,99 από €59,99

PlayStation Plus Extra: €69,99 από €99,99

PlayStation Plus Premium: €89,99 από €119,99

Η συγκεκριμένη προσφορά θα «τρέξει» έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2022, οπότε αν το σκέφτεστε, ίσως είναι η κατάλληλη περίοδος για να προχωρήσετε σε αυτήν την αγορά.

Μπορείτε να διαβάσετε τι προσφέρουν τα τρία ξεχωριστά πακέτα της υπηρεσίας εδώ.