Το God of War Ragnarok ξεπερνάει σε πωλήσεις το FIFA 23 στην Μ. Βρετανία

Σε μια από τις σημαντικότερες αγορές, το παιχνίδι του PlayStation συνεχίζει να πουλάει… σαν ζεστό ψωμάκι.

Το God of War Ragnarok του PlayStation επέστρεψε στην πρώτη θέση του πίνακα των πωλήσεων για την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας.

Το εντυπωσιακό είναι πως την περασμένη εβδομάδα σημείωσε μάλιστα αύξηση 32% και πολλοί εκτιμούν πως αυτό συνέβη λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας και των κονσολών PS5.

Το FIFA 23 έπεσε από την κορυφή με τις πωλήσεις του να κινούνται στο -18%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το Call of Duty: Modern Warfare 2 (-14%).

Τo Pokémon Violet ανέβηκε στην τέταρτη θέση παρά την πτώση 12%σ τις πωλήσεις, ενώ την πεντάδα έκλεισε το Mario Kart 8: Deluxe.

H μοναδική νέα κυκλοφορία που βρέθηκε στην εικοσάδα ήταν το Cuphead της Iam8Bt, ενώ το The Callisto Protocol έπεσε από την έκτη στη δωδέκατη θέση σε μία μόλις εβδομάδα.

Παρόμοια καθοδική πορεία σημείωσε και το Need for Speed: Unbound, το οποίο βρέθηκε από την 17η στην 19η θέση με πτώση πωλήσεων στο 13%.

Αναλυτικά το Top 10 των πωλήσεων games σε physical μορφή στην Μ. Βρετανία έχει ως εξής:

1. God of War Ragnarok

2. FIFA 23

3. Call of Duty: Modern Warfare 2

4. Pokémon Violet

5. Mario Kart 8: Deluxe

6. Nintendo Sports Resort

7. Pokémon Scarlet

8. Sonic Frontiers

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Minecraft (Nintendo Switch)