Η ιστορία πίσω από την εμβληματική φωτογραφία του Άλμπερτ Αϊνστάιν

Ο φωτογράφος, Arthur Sasse, χρειαζόταν μια τελευταία λήψη του καθηγητή καθώς έφευγε από ένα επίσημο δείπνο. Η λήψη που πήρε έχει μείνει στην ιστορία ως μια από τις πιο εικονικές φωτογραφίες του αιώνα.

Είναι κάποια κλικ που έχουν μείνει χαραγμένα στην ανθρώπινη ιστορία. Έτσι και η φωτογραφία που τραβήχτηκε το μακρινό 1951, να απεικονίζει τον Άλμπερτ Αϊνστάιν να βγάζει τη γλώσσα του στο φωτογραφικό φακό.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει δημοσιευτεί με διάφορες εκδοχές. Σε κάποιες φαίνεται το ανδρόγυνο, ενώ σε άλλες εκδόσεις, δείχνει μόνο τον Αϊνστάιν. Και οι δύο εκδοχές απαθανατίζουν τον μεγάλο φυσικό του 20ου αιώνα, με τα λευκά μαλλιά, να βγάζει τη γλώσσα του σε μια στιγμή ανέμελης διασκέδασης πριν πάει σπίτι του μετά από μια κουραστική νύχτα.

Physics Photo Of the Day:



The iconic image of Einstein sticking his tongue out is probably one of the most ubiquitous photos of the physicist.

The picture was taken after Einstein's 72nd birthday at Princeton University, 14th March 1951, by photographer Arthur Sasse. pic.twitter.com/PAm9Fkqgop