Το L’ÉTAPE Greece by Tour de France έρχεται για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα και την Αρχαία Ολυμπία

Η ΕΥ ΖΗΝ Greece και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν τον 1ο ποδηλατικό αγώνα L’ÉTAPE Greece by Tour de France στην Αρχαία Ολυμπία, 1-2 Απριλίου 2023!

Ενόψει του αγώνα διεξήχθη Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2023, στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου παρουσιάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες του αγώνα-θρύλου!

To Tour de France είναι ο μεγαλύτερος ποδηλατικός αγώνας στον κόσμο και ένα από τα γνωστότερα αθλητικά θεάματα. Κάθε χρόνο τον παρακολουθούν με πάθος φίλαθλοι από όλον τον πλανήτη. Με αφορμή την δημοφιλία του αγώνα προέκυψε η δημιουργία του L’Étape by Tour de France, ώστε να δώσει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες ποδηλάτες να ζήσουν τη συγκίνηση του ποδηλατικού θεσμού, σε μικρότερη κλίμακα. Με τον καιρό, η σειρά έχει επεκταθεί σε 22 διεθνείς προορισμούς, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αγκάλιασε με ενθουσιασμό τη διοργάνωση, ενώ η επιλογή της Αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό για κάθε ερασιτέχνη ποδηλάτη, μέγιστης πολιτιστικής κληρονομιάς, μοναδικής φύσης, έναν προορισμό γεμάτο μύθους και ιστορίες της ελληνικής αρχαιότητας.

Το L’ÉTAPE Greece by Tour de France συνδυάζει σωματική αλλά και ψυχική δύναμη, ταχύτητα, υπομονή, επιμονή, προετοιμασία αλλά πάνω από όλα αγάπη για την ποδηλασία, προσκαλεί όλους τους ερασιτέχνες ποδηλάτες να ξεπεράσουν τα όρια τους επιλέγοντας μία από τις τέσσερις L’ÉTAPE εμπειρίες: The Race 150km, The Ride 75km, Family Ride 35km, Kids Race. Η φετινή εγγραφής είναι σημαντική και γεμάτη προνόμια. Με την εγγραφή στον αγώνα 2023, οι ποδηλάτες αποκτούν ειδική μεταχείριση και προνομιακή τιμή εγγραφής στους επόμενους αγώνες.

Στη Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε η σπουδαιότητα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας, λεπτομέρειες του πολυήμερου αθλητικού γεγονότος και στοιχεία της διαδρομής που την καθιστούν μοναδική.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας σε έναν προορισμό παγκόσμιας αναγνώρισης. Το πρώτο L’ Etape Greece by Tour De France βάζει την Ελλάδα στο κέντρο του ποδηλατικού και αθλητικού τουρισμού. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία για την προβολή του ‘brand’ της Αρχαίας Ολυμπίας, μέσα από αυτό τον αγώνα. Το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ θα στηρίξουν αυτή τη δράση.»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης έστειλε τον χαιρετισμό του: «Στέκομαι στην δραστήρια και δυναμική δράση της ΕΥ ΖΗΝ Greece, που μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων αθλητισμού προσφέρει τη μέγιστη στρατηγική ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στην χώρα μας. Το L'Etape Greece by Tour de France μαζί με τα μαγευτικά τοπία της Αρχαίας Ολυμπίας συνιστά επιτυχία του ποδηλατικού κινήματος στην Ελλάδα.»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε:

«Η γη του Ολυμπισμού ενώνεται και πάλι με ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα. Αποτελεί μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που συνδιοργανώνει μαζί με την ΕΥ ΖΗΝ Greece το πρώτο L’ÉΤΑPE Greece by Tour de France και θα φιλοξενηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι κορυφαίες συναντήσεις αθλητισμού και πολιτισμού δίνουν πνοή και αξία στις διαχρονικές αξίες του σύγχρονου κόσμου και της ποδηλατικής κοινότητας. Τον Απρίλιο του 2023 δίνουμε ραντεβού στην Αρχαία Ολυμπία για να υποδεχτούμε ποδηλάτες από όλο τον κόσμο, στη γέννηση ενός σπουδαίου ποδηλατικού γεγονότος για όλη την Ελλάδα. Αυτή η εκδήλωση παράλληλα αποτελεί μία αθλητική γιορτή.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δημήτρης Νικολακόπουλος, τόνισε:

«Είμαστε χαρούμενοι που μια τέτοια εκδήλωση θα φιλοξενηθεί από την Αρχαία Ολυμπία και την Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις μέσω της συνδιοργάνωσης μας με την ΕΥ ΖΗΝ Greece που θα πλαισιώσουν τόσο τον ίδιο τον αγώνα αλλά και τις οικογένειες και τα παιδιά. Από σήμερα που πραγματοποιήθηκε η υπέροχη συνέντευξη τύπου πιστεύω πως η διοργάνωση θα μεγαλώσει και στην περιοχή μας όλο και πιο πολύ! »

Ο CEO της εταιρείας ΕΥ ΖΗΝ Greece Θανάσης Παπαδημητρίου σημείωσε ότι ο αγώνας L’Etape Greece, By Tour De France, ήρθε στην Ελλάδα, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και πρόσθεσε ότι η χώρα μας είναι ιδανικός τόπος για τον αθλητικό τουρισμό.

Τέλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΥ ΖΗΝ Greece Βάσια Μπιρλιράκη δήλωσε:

«Η ομάδα της ΕΥ ΖΗΝ Greece με την εμπειρία της στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων νιώθει μεγάλη τιμή όχι μόνο γιατί το L’ÉTAPE Greece by Tour de France θα βρίσκεται στην παλέτα των events μας αλλά γιατί συνεργαζόμαστε με μία Περιφέρεια που αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξη της σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα του διημέρου 1-2 Απριλίου 2023 θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς αθλητές με μαγευτικές διαδρομές, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια και πολλές εκπλήξεις».