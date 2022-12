Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που άντρας παθαίνει ηλεκτροπληξία από καλώδιο και πέφτει στις ράγες (vid)

Ένας ελεγκτής στην Ινδία γλίτωσε από του χάρου τα δόντια, όταν τον χτύπησε ξαφνικά το ρεύμα.

Ένα τρομακτικό βίντεο με άνδρα που παθαίνει ηλεκτροπληξία κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για ελεγκτή εισιτηρίων στην Ινδία, ο οποίος κυριολεκτικά είχε άγιο.

Ο άνδρας έπαθε ηλεκτροπληξία από ένα καλώδιο που έπεσε ξαφνικά την ώρα που βρισκόταν σε έναν σταθμό τρένου.

Ωστόσο, η στιγμή που το καλώδιο πέφτει και «χτυπάει» τον ελεγκτή το ρεύμα, έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Όπως φαίνεται στο βίντεο άντρας στεκόταν στον σταθμό Kharagpur Junction και συνομιλούσε με έναν άλλον όταν ξαφνικά ένα καλώδιο έπεσε πάνω του.

A freak accident - a long piece of loose cable, taken by a bird somehow came in contact with the OHE wire and the other end came down and touched a TTE's head. He suffered burn injuries but is out of danger and under treatment - at Kharagpur station yesterday afternoon! #Accident pic.twitter.com/ObEbzd1cOF