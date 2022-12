«Γυμναστηριακοί» ταύροι προκαλούν τρόμο με την απίστευτη μυϊκή τους ανάπτυξη (vid)

Ο κόσμος έχει μείνει άναυδος από ένα βίντεο με μερικούς μυώδεις ταύρους που μοιάζουν σαν να μην έχουν παραλείψει ποτέ γυμναστήριο.

Ένα απίστευτο βίντεο στο Twitter δείχνει δύο απίστευτα τεράστιους ταύρους, οι οποίοι προκαλούν τρόμο μόνο με ένα βλέμμα τους. Στην πραγματικότητα, οι συγκεκριμένοι ταύροι δεν χρειάζεται να πάνε ποτέ στο γυμναστήριο, καθώς γεννήθηκαν με μια μετάλλαξη που επιτρέπει την αλλόκοτη μυϊκή ανάπτυξη.

Το κλιπ κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Historic Vids στο Twitter, με την ανάρτηση να έχει ως λεζάντα: «Αυτός είναι ένας ταύρος που γεννήθηκε χωρίς μυοστατίνη, η απουσία της μυοστατίνης επιτρέπει την απεριόριστη ανάπτυξη των μυών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θηρία όπως αυτό».

