Fundracar στο Gazzetta: «Για εμάς τα live είναι μάχη»

Ένα εορταστικό σκηνικό υπό τους ήχους συμπαντικής ψυχεδέλειας και τριπαρισμένης πανκ στις 17 Δεκεμβρίου!

Η μουσική των Fundracar αποτελεί εμπειρία, όπως και οι συναυλίες τους. Ενα χαρμάνι λαϊκής εκστατικότητας και γκρούβας απ’ την κόλαση, καταφέρνει να συσπειρώσει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ηλεκτρικές κιθάρες και μπάσο δυναμίτης, floating synths και σαξόφωνο από το υπερπέραν, beatbox και σαμανικά κρουστά συνθέτουν την ανατρεπτική μουσική τους ταυτότητα.

Με αρχιερέα τον Μάριο Νταβέλη μεταδίδουν τη μέθη και την έκσταση της σκηνής, πλαισιωμένη από μοναδικές μουσικές.

Οι Bonnie Nettles θα ανοίξουν την βραδιά, βυθίζοντας μας στον κόσμο τους! Οι μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς, το εντυπωσιακό Laser Light Show και οι special guests που θα μας απογειώσουν…

To Gazzetta μίλησε με την μπάντα και μεταφέρει το κλίμα πριν το πολυαναμενόμενο live:

- Πείτε μας λίγα λόγια για το είδος της μουσικής που παίζετε; Πόσο εύκολο είναι να λάβει ταμπέλες και άραγε σας απασχόλησε ποτέ αυτό;

Το να κατηγοριοποιηθεί η μουσική των Fundracar είναι λιγάκι δύσκολο. Ο ήχος μας παρόλα αυτά έχει ταυτότητα που ο ακροατής αναγνωρίζει. Αν δίναμε ορισμό θα ήταν υβρίδιο ψυχεδελικής λαϊκής ροκ.

- Ποια είναι η έμπνευσή σας και ποια τα ακούσματά σας μεγαλώνοντας;

Έμπνευση αντλούμε από την πραγματικότητα που ζούμε ή από αυτήν που θα θέλαμε να ζήσουμε. Αυτή ήταν και η ανάγκη έκφρασης μας ως μπάντα. Να εξηγήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας μέσω της μουσικής και να το επιστρέψουμε πίσω σαν τραγούδι.

- Ποιο θα λέγατε πως είναι το turning point της καριέρας σας ως σήμερα;

Δεν υπάρχει turning point ακόμα τουλάχιστον. Κάνουμε αυτό που θέλουμε χωρίς να περιμένουμε κάτι. Πάντως για να απαντήσουμε ξέρουμε πως πια there is no turning back.

- Προτιμάτε παρουσία σε ένα δυνατό φεστιβαλικό line up ή μία συναυλία ως μοναδικό act;

Ανάλογα σε τι φάση είναι η μπάντα και τα δύο είναι μοναδικά. Σε μεγάλα φεστιβάλ η διαφορά είναι το ετερόκλητο του πλήθους, η έκπληξη στα πρόσωπα όσων μας ακούν πρώτη φορά και η ευκαιρία να παίξεις για πολλά decibel. Στα δικά μας έχουμε την ευχέρεια να φτιάξουμε το δικό μας σκηνικό σε όλα τα επίπεδα.

- Πόσο επηρεάζει την απόδοσή σας η συμπεριφορά του κοινού; Δεν μιλάω για ακραία στοιχεία αλλά για τη γενικότερη διάθεσή του.

Το κοινό δίνει πάντα τον παλμό. Είναι η ενέργεια που σου επιστρέφει αφού την μοιράσεις πρώτα από την σκηνή.. Λένε πως το intro και το outro ενός live είναι αυτά που μένουν στον θεατή. Εκεί κρίνονται όλα .Δεν μπορείς να βγαίνεις χαλαρός. Για μας είναι μάχη.

- Αγαπημένοι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή;

Όλη η ντόπια Fem Rap σκηνή που μεγαλώνει και οι Gemma από το Ρέθυμνο...

- Ποιος ο μεγαλύτερος φόβος και το μεγαλύτερο όνειρό σας;

Ο φόβος της επανάληψης όλου αυτού που ζήσαμε με την καραντίνα σαν δοκιμασία .Όνειρο μας η ουτοπία ενός πλανήτη χωρίς πόλεμο και διαχωρισμούς όλων των ειδών.

- Τι να περιμένουμε από την εμφάνισή σας στις 17/12;

Στήνουμε το δικό μας εορταστικό σκηνικό με special laser show και guests έκπληξη από όλη τη μουσική μας πορεία. Καινούργιο setlist, κομμάτια που θα ακουστούν πρώτη φορά, ιδρώτας, ένταση και τρέλα. Σας περιμένουμε όλους!

Εισιτήρια - Πληροφορίες:

https://bit.ly/3iH5rWF