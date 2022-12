Ο Τζιμ Μόρισον ήταν λάτρης της ελληνικής ιστορίας και είχε IQ 149 (vid)

Ο Τζιμ Μόρισον αγαπούσε από μικρός την ποίηση και διάβαζε μανιωδώς ελληνική ιστορία.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1943 γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Φλόριντα ο Τζιμ Μόρισον, το όνομα του οποίου έγινε μύθος στην ιστορία της ροκ μουσικής. Τραγουδιστής των θρυλικών The Doors, ποιητής, συγγραφέας και σκηνοθέτης ήταν από μικρός ανήσυχο πνεύμα. Θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς ερμηνευτές. Έγραψε αρκετά βιβλία ποίησης, ένα μικρό ντοκιμαντέρ και δύο βίντεο κλιπ (The Unknown Soldier και People Are Strange).

Τα παιδικά χρόνια του Μόρισον ήταν γεμάτα μετακινήσεις, καθώς ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός. Ο αδελφός του, Άντυ, διηγήθηκε ότι οι γονείς τους είχαν αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσουν ποτέ σωματική βία στα παιδιά τους. Εφάρμοζαν ένα είδος στρατιωτικής πειθαρχίας και τιμωρίας, φωνάζοντας στα παιδιά και επιπλήττοντάς τα μέχρι να ξεσπάσουν σε κλάματα και να παραδεχτούν τα λάθη τους. Από τότε που ο Μόρισον αποφοίτησε από το UCLA, διέκοψε τις επαφές με την οικογένειά του. Όταν η μουσική του ανέβηκε στα τσαρτς το 1967, είχε πάνω από ένα χρόνο να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, και είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι οι γονείς και τ' αδέλφια του ήταν νεκρά.

Λόγω των συχνών μετακινήσεων, η εκπαίδευση του Τζιμ διακοπτόταν αφού συχνά άλλαζε σχολείο. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας ευφυής και ικανός μαθητής, με ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, την ποίηση, τη θεολογία, τη φιλοσοφία και την ψυχολογία, μεταξύ άλλων. Λάτρευε τα γραπτά του Νίτσε και το «Βίοι Ευγενών Ελλήνων» του Πλούταρχου.

Ένας από τους ήρωές του ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θαύμαζε τις ικανότητές του και το γεγονός ότι ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με ερευνητές, η διάσημη στάση του σώματος του Μόρισον δεν ήταν τυχαία. Έκλινε το κεφάλι του προς τα αριστερά, όπως συμβαίνει σε πολλούς ανδριάντες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αγάπη του για την ελληνική ιστορία φαίνεται και από τους στίχους «Father, yes son, i want toy kill you, Mother, i want to fuck you», στο τραγούδι «The End» που είναι εμπνευσμένοι από τον μύθο του Οιδίποδα.

Σύχναζε συχνά έξω από το βιβλιοπωλείο «City Lights», το οποίο πουλούσε απαγορευμένα βιβλία, περιμένοντας με τις ώρες μήπως πετύχει κάποιον από τους αγαπημένους τους συγγραφείς. Παρότι λάτρευε το διάβασμα, στο σχολείο ήταν από τους μεγαλύτερους ταραξίες. Κορόιδευε τους καθηγητές του, έκανε συχνά πλάκες την ώρα του μαθήματος και του άρεσε να μιμείται διάσημες προσωπικότητες. Παρόλα αυτά ήταν από τους καλύτερους μαθητές στο σχολείο του. Έγραφε άριστα στις εξετάσεις, έπαιρνε επαίνους και το IQ υπολογιζόταν στο 149.

Αργότερα όταν πήγε στο κολέγιο για να σπουδάσει σκηνοθεσία, ήταν από τους λίγους που κατανόησαν τον «Οδυσσέα» του Τζέιμς Τζόις. Οι «σκοτεινοί» ποιητές του 18ου και του 19ου αιώνα του κίνησαν το ενδιαφέρον, και ιδιαίτερα ο Βρετανός ποιητής Γουίλιαμ Μπλέικ, καθώς και οι Γάλλοι ποιητές Κάρολος Μποντλέρ και Αρθούρος Ρεμπώ.

Οι συγγραφείς της γενιάς μπιτ, όπως ο Τζακ Κέρουακ, επηρέασαν τόσο τις απόψεις και τον τρόπο έκφρασης του Μόρισον, που κατέληξε να θέλει να βιώσει όσα αναφέρονται στο βιβλίο του Κέρουακ «On The Road».

Ομοίως, βρήκε ενδιαφέροντα τα γραπτά του Γάλλου συγγραφέα Σελίν. Το βιβλίο του «Voyage au Bout de la Nuit» (Ταξίδι στο Τέλος της Νύχτας) και το βιβλίο του Μπλέικ «Οι Μαντείες της Αθωότητας» ήταν οι βασικές επιρροές για ένα από τα πρώτα τραγούδια του Μόρισον, «End of the Night».

Τελικά, ο Μόρισον γνώρισε και έγινε φίλος με τον Michael McClure, έναν γνωστό ποιητή μπίτνικ. Ο McClure λάτρεψε τους στίχους του Μόρισον, αλλά τον εντυπωσίασαν περισσότερο τα ποιήματά του, και έτσι τον συμβούλεψε να συνεχίσει να εξασκεί το ταλέντο του.

Στο κολέγιο αναζήτησε τον μυστικισμό και την μαγεία. «Όσα διάβαζε ήταν τόσο περιθωριακά και πρωτοποριακά που έβαλα έναν συνάδελφο που πήγαινε στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, να ελέγξει αν τα βιβλία στα οποία αναφερόταν ο Τζιμ, ήταν πραγματικά. Υποπτευόμουν πως τα σκάρωνε ο ίδιος, καθώς ήταν αγγλικά βιβλία γύρω από τη δαιμονολογία του 16ου και του 17ου αιώνα. Δεν τα είχα ακούσει ποτέ μου. Όμως υπήρχαν πράγματι. Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου θα ήταν η μοναδική πηγή», είχε πει ο καθηγητής του στη φιλολογία.

Όλη αυτή τη γνώση που πήρε ο Μόρισον, τη μετέφερε στα δικά του ποιήματα και τραγούδια. Παρά το γεγονός ότι πέθανε μόλις στα 27 του, άφησε μεγάλη παρακαταθήκη με τους Doors αλλά και τα ποιήματά του. Στον τάφο του, στο νεκροταφείο «Pere Lachaise» υπάρχει η ελληνική επιγραφή «ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ».