Αναλυτής σημειώνει πως το AR headset της Apple πάει για το δεύτερο μισό του 2023

Αλλαγές στην παραγωγή και στις προβλέψεις πωλήσεων για άλλη μια φορά.

Μόνο εύκολο στοίχημα δεν είναι το νέο AR headset για την Apple, αφού για άλλη μια φορά εκτιμάται πως αλλάζει κάτι στην παραγωγή, στην κυκλοφορία, αλλά και στις προβλέψεις πωλήσεων.

Ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo σημειώνει σε νέα του ανάρτηση πως τα βασικά μέρη της συσκευής θα αποσταλούν στο πρώτο τρίμηνο του 2023, κάτι που σημαίνει πως οι παραδόσεις πάνε για το δεύτερο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς στους καταναλωτές.

Μέσα σε αυτά, αναφέρει πως πρόσφατα έχουν εντοπιστεί και διάφορα θέματα στο λογισμικό που δίνουν στην Apple το μήνυμα να πάει το όλο πλάνο αρκετά πιο πίσω.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις, η αμερικανική εταιρεία αναμένει να αποστείλει μόλις 500.000 συσκευές μέσα στο 2023, αριθμός που είναι σχεδόν στα μισά των αρχικών προβλέψεων που μιλούσαν για 800 χιλιάδες-1,2 εκατ. μονάδες.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ένα event της Apple τον Ιανουάριο.

The mass shipment schedule of components is still likely 1H23/2Q23, but due to postponed mass shipment schedule of the end product, Apple MR headset shipment forecast in 2023 will likely be less than 500k units, which is lower than the market consensus of 800k-1,200k units.