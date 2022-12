Τζο Μπάιντεν και Τιμ Κουκ εγκαινίασαν εργοστάσιο που θα καλύψει τις ανάγκες chips των ΗΠΑ μέχρι το 2026

Επίσημη αποκάλυψη του πλάνου για τα επόμενα χρόνια στις ΗΠΑ.

Η εξάρτηση των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας από την Κίνα, πέραν των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έφερε και αρκετά προβλήματα στην περίοδο των lockdowns.

Μεγάλες κυκλοφορίες προϊόντων καθυστέρησαν, οι διαθεσιμότητες σε chips κινούνται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα και τουλάχιστον η Apple διέρρεε εδώ και εβδομάδες πως θα προχωρήσει σε στροφή προς τις ΗΠΑ. Έτσι, πριν από μερικές ώρες, ο πρόεδρος της εταιρείας, Τιμ Κουκ, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκαναν ανακοινώσεις για το άνοιγμα ενός νέου εργοστασίου παραγωγής κυκλωμάτων στο Φίνιξ της Αριζόνα.

Πελάτες του εργοστασίου της TSMC θα είναι ακόμη η AMD και η NVIDIA, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία σημείωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα και στη δημιουργία μιας ακόμη εγκατάστασης το 2023 για να βελτιώσει περαιτέρω τις γραμμές παραγωγής.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως «αυτά τα chips θα δίνουν ζωή σε iPhones και MacBooks. Η Apple έπρεπε να αγοράζει μέχρι σήμερα chips από χώρες του εξωτερικού. Τώρα θα φτιάξουμε την παραγωγή στο εσωτερικό της χώρας». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εργαζόμενοι, τοπικοί παράγοντες της αγοράς, εκπρόσωποι των πελατών και δημοσιογράφοι.

Το εργοστάσιο θα παράγει επεξεργαστές 4nm με την παραγωγή να ξεκινάει το 2024. Το δεύτερο εργοστάσιο θα παράγει επεξεργαστές 3nm και η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2026.

Η TSMC θα επενδύσει συνολικά στην περιοχή της Αριζόνα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ για ξένη εταιρεία στις ΗΠΑ. Στόχος της είναι να καλύπτει από το 2026 όλη την ζήτηση για τους Αμερικανούς πελάτες της.

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX