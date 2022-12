Ρίψη κρότου λάμψης σε καφετέρια στα Εξάρχεια: Τραυματισμός νεαρής κοπέλας (vid)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα Εξάρχεια μετά τη λήξη της πορείας για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο στο κέντρο της Αθήνας.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Κέντρο της Αθήνας, λίγο μετά την μεγάλη πορεία στη μνήμη του Αλέξαδρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 στα Εξάρχεια.

Αφού ο κύριος όγκος των διαδηλωτών είχε αποχωρήσει απ' την Ακαδημίας και η πορεία κατευθυνόταν προς το σημείο της δολοφονίας στην οδό Μεσολογγίου στα Εξάρχεια, σημειώθηκε ένταση με την αστυνομία να προχωρά σε εκτεταμένη χρήση χημικών για να απωθήσει μερίδα διαδηλωτών που έβαλαν φωτιά σε πέντε κάδους στην Εμμανουήλ Μπενάκη.

In #Athens, the capital of #Greece, violent clashes between police and protesters took place in many streets during protests for the deaths of people killed by police violence.



