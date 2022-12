Χαμός με τον «The Rock»: Ο Joe Rogan τον κατηγορεί για χρήση απαγορευμένων ουσιών (vid)

Με πρόφαση την ανακοίνωση του «Liver King» για χρήση στεροειδών, ο διάσημος σχολιαστής αγώνων UFC, προκαλεί τον Dwayne Johnson να αποκαλύψει αν είναι και ο ίδος χρήστης.

Ο Dwayne "The Rock" Johnson είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς celebrities στον πλανήτη, ο οποίος είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στη διατήρηση υψηλών επιπέδων φυσικής κατάστασης. Στο επεισόδιο 1905 της μαζικά επιτυχημένης εκπομπής podcast Joe Rogan Experience, ο Rogan κάλεσε τον Johnson να ξεκαθαρίσει για το αν έχει προβεί στη χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Ο «Rock» κέρδισε την προσοχή του κοινού ως ένας από τους πρωταγωνιστές της επαγγελματικής πάλης στο WWE. Μετά από μια εκπληκτική πορεία στο WWE, αποφάσισε να εγκαταλείψει το ρινγκ της πάλης για την μεγάλη οθόνη. Ο Johnson βρήκε τεράστια επιτυχία στο Hollywood και έγινε ένας αποδεδειγμένος σούπερ σταρ με πολλά μπλοκμπάστερ στο ενεργητικό του.

Ο Dwayne έχει πάνω από 350 εκατομμύρια followers στο Instagram, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους ανθρώπους με τους περισσότερους followers στο πλανήτη. Έχει ένα από τα καλύτερα σώματα στο Hollywood και εμπνέει τακτικά τους θαυμαστές του παρακινόντας τους να ακολουθήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Τον Σεπτέμβριο, ο «The Rock» έδωσε μια εικόνα της προετοιμασίας του για τον ομώνυμο ρόλο στο τελευταίο έργο της DC «Black Adam». Ο Johnson έδειξε την τεράστια ανάπτυξη των μυών των ποδιών του σε μια εξαντλητική προπόνηση τετρακέφαλων.

Υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το αν ο «The Rock» είναι «καθαρός» ή όχι. Ο Johnson έχει πιστώσει την τρελή ηθική της δουλειάς και την πειθαρχία του για την τερατώδη σωματική του διάπλαση, ο σχολιαστής του UFC Rogan είναι πεπεισμένος ότι ο Johnson χρησιμοποιεί απαγορευμένες ουσίες, έτσι ώστε να προετοιμαστεί για τους ρόλους του.

SHOCKING: Liver King was on steroids 💉



Leaked emails shows that Liver King was taking almost $12k worth of pharmaceutical HGH per month, three injections per day. All while promoting his brand of holistic lifestyle, ancestral tenants, and eating raw meat on camera. pic.twitter.com/dl6AhuknBP