To Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story σπάει το φράγμα του 1 δισ. ωρών θέασης

To Netflix επιβεβαιώνει τις εντυπωσιακές επιδόσεις της νέας του σειράς.

Το Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Dahmer – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ, στα ελληνικά) είναι η νεότερη σειρά του Netflix που καταφέρνει να σπάσει το ρεκόρ του 1 δισεκατομμυρίου ωρών θέασης.

Η ανακοίνωση έγινε από τον επίσημο λογαριασμό της πλατφόρμας, όπου και σημειώνεται πως το ρεκόρ αυτό σπάει για τρίτη φορά από παραγωγή της και ακολουθεί τα Stranger Things Season 4 και Squid Game.

DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story has officially surpassed 1 billion hours viewed!



The series — from Ryan Murphy and Ian Brennan — is only the third Netflix series to reach this milestone, joining Stranger Things 4 and Squid Game. pic.twitter.com/zZqHJKY5xE