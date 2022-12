Χαμός με την πιο ασυνήθιστη αγγελία εργασίας: «Πιάστε ποντίκια για 160.000 ευρώ»

Ο δήμος της Νέας Υόρκης έβγαλε μία από τις πιο περίεργες προκηρύξεις που έχουμε δει εκεί έξω.

Κατά καιρούς έχουμε δει πολύ ιδιαίτερες αγγελίες εργασίας. Από influencers που ζητούνται σε κρουαζιερόπλοια για να βγάζουν φωτογραφίες, μέχρι δοκιμαστές στρωμάτων σε ξενοδοχεία. Όμως, μια τόσο αιμοδιψή προκήρυξη όπως αυτή που έβγαλε ο δήμος της Νέας Υόρκης δεν έχουμε ξαναδεί. Πιο συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της πόλης, Έρικ Άνταμς, ανακοίνωσε πως ψάχνει «Διευθυντή του προγράμματος μείωσης των τρωκτικών».

Μπορεί ο τίτλος να ακούγεται ωραίος, μιας και μιλάμε για διευθυντική θέση, ωστόσο ουσιαστικά ψάχνει κάποιον να πιάσει τα ποντίκια της πόλης. Η αλήθεια είναι πως η Νέα Υόρκη αποτελεί μία από τις πόλεις με τους περισσότερους αρουραίους στον κόσμο. Ωστόσο η ανακοίνωση του γραφείου του δημάρχου είναι αμφιλεγόμενη.

Σε αυτή, λοιπόν, αναζητά ένα φιλόδοξο άτομο με απόλυτη αφοσίωση, δημιουργό και έτοιμο να εξετάσει κάθε πιθανή λύση στο «πρόβλημα» της πόλης. Φυσικά, η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει προκαλέσει την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία κάνει λόγο για «δολοφονικά ένστικτα» του δημάρχου.

The rats don’t run this city — we do.



And YOU can help us run rats right out of this town as our Rat Czar. If you’ve got a killer instinct apply today: https://t.co/omTB3PLRhH pic.twitter.com/2EtHPcWKv7