Στις αρχές Μαρτίου η τρίτη σεζόν για τη σειρά The Mandalorian

Έρχεται σε λίγες εβδομάδες στο Disney+

Η Disney ανακοίνωσε την επίσημη πρεμιέρα για τον τρίτο κύκλο επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς της The Mandalorian.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της παραγωγής στα social media μάθαμε πως την 1η Μαρτίου 2023 θα πρέπει να περιμένουμε τα πρώτα νέα επεισόδια, αν και κάτι τέτοιο αναμενόταν να συμβεί κάπου μέσα στον Φεβρουάριο.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V