To πρώτο trailer της σειράς The Last of Us του HBO μάς ταξιδεύει πέραν από το game

Εντυπωσιακά σκηνικά, μοναδικές μάχες και ο τρόμος απ’ άκρη σ’ άκρη.

Το HBO δημοσίευσε το πρώτο full trailer για την σειρά The Last of Us που έρχεται στις 15 Ιανουαρίου και βασίζεται στο δημοφιλές videogame franchise του PlayStation.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε τους Pedro Pascal (Joel) και Bella Ramsey (Ellie), οι οποίοι πρέπει να διασχίσουν μια μεταποκαλυπτική Αμερική και να βοηθήσουν στον αγώνα κατά του ιού που μετατρέπει τους ανθρώπους σε μεταλλαγμένα όντα.

Για όσους θέλουν να φρεσκάρουν και τη μνήμη τους από την ιστορία, πρόσφατα κυκλοφόρησε το The Last of Us: Part 1 για το PS5 (αναλυτική παρουσίαση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Στο νέο υλικό βλέπουμε πιο καθαρά τους «μολυσμένους», τον κόσμο και τις διάφορες περιοχές που έχουμε συναντήσει στο παιχνίδι, αλλά και αρκετά ακόμη χαρακτηριστικά του franchise.

Η παραγωγή έχει μείνει πιστή στο πρώτο παιχνίδι και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα επεισόδια.

Την ευθύνη του The Last of Us έχουν οι Craig Mazin (Chernobyl) και Neil Druckmann (δημιουργός της σειράς).